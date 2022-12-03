03 Aralık 2022, Cumartesi
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Kuruluş Osman 107. yeni bölüm fragmanını | "İnegöl gayrı senin değildir!"
Kuruluş Osman 107. yeni bölüm fragmanını izle! ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 107. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına "İnegöl gayrı senin değildir!" sözü damga vurdu.