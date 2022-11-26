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Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 106. yeni bölüm fragmanını | "İşte karargah! İşte fethedilecek hisar!”

Kuruluş Osman 106. yeni bölüm fragmanını | "İşte karargah! İşte fethedilecek hisar!”

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Giriş: 26.11.2022 16:07
Güncelleme:26.11.2022 16:07
Kuruluş Osman 106. yeni bölüm fragmanını izle! ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 106. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına "İşte karargah! İşte fethedilecek hisar!”sözü damga vurdu.
İşte karargah! İşte fethedilecek hisar!”
"İşte karargah! İşte fethedilecek hisar!”
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