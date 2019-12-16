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16.12.2019

"Bizim şehitlerimizin ardından Fatiha okunur" Kuruluş Osman 5. bölüm 2. fragman

Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı ATV ekranının çarşamba akşamlarına damga vuran dizi Kuruluş Osman'ın 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Şeyh Edebali'nin "Toprağı çömlek eden ateş, insanı alim eden sabırdır oğul!" sözleri 2. tanıtım videosuna damga vurdu. Osman Bey "Bizim şehitlerimizin ardından Fatiha okunur, sizi hiç kimse hatırlamayacak!" sözleri ise sosyal medyada büyük beğeni aldı. İşte 18 Aralık 2019 Çarşamba akşamı ATV ekranında yayınlanacak olan yeni bölümün 2. tanıtım videosu...

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