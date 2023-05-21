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Ateş Kuşları 17. bölüm fragmanı izle | “Gülayşe’yi ortadan ikiye bölmenize izin vermem!”

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Giriş: 21.05.2023 16:37
Güncelleme:21.05.2023 16:37
Ateş Kuşları 17. bölüm fragmanı izle! Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken, seyircinin büyük bir heyecanla takip ettiği Ateş Kuşları'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, “Gülayşe’yi ortadan ikiye bölmenize izin vermem!” sözleri damga vurdu.
“Gülayşe’yi ortadan ikiye bölmenize izin vermem!”
“Gülayşe’yi ortadan ikiye bölmenize izin vermem!”
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