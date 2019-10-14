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14.10.2019

Kimse Bilmez 17. son bölüm izle | Kimse Bilmez yeni bölüm tamamını full izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez 17. bölüm izle! Kimse Bilmez 17. son bölüm tek parça kesintisiz izle! ATV'de pazar akşamları izleyenleri ekran başına kilitleyen Kimse Bilmez, 17. bölümüyle nefes kesti. Kimse Bilmez'in 17. bölümünde, Ali, beklemediği bir anda karşısına çıkan Özlem'in şokunu atlamamışken bir oğlunun daha olduğunu öğrenir. Yıllar sonra kendisinden saklanan oğluyla ilk kez tanışan Ali'nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Kimse Bilmez 17. bölüm tamamını kesintisiz izle...

Ali, beklemediği bir anda karşısına çıkan Özlem'in şokunu atlamamışken bir oğlunun daha olduğunu öğrenir. Yıllar sonra kendisinden saklanan oğluyla ilk kez tanışan Ali'nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Ali'nin durumu Uygar için yeniden bir umut olur. Sevda'yı Ali'den ayırmak isteyen Uygar, olayları lehine çevirmek için harekete geçer. Geçmişinden kurtulmak isteyen Pilot, sevdiği kadın için hayatını değiştirmeye çalışsa da beladan uzak duramaz. Kardeşim dediği Vedat, düşmanlarının elindedir ve onu kurtarmak hiç kolay olmayacaktır.

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