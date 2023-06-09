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Kardeşlerim 94. bölüm fragmanı izle | "Suzan Hanım'ın çiçeğini sen kaparsın umarım"

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Giriş: 09.06.2023 15:51
Güncelleme:09.06.2023 15:52
Kardeşlerim 94. bölüm fragmanı yayınlandı! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanına "Suzan Hanım'ın çiçeğini sen kaparsın umarım" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 94. bölüm tanıtımı...

"İyi insanlar daima kaybederler, çünkü adil dövüşürler…"

Ömer ve Sarp, Şevval'in yaptığı çılgınlığın dehşeti içindedirler. Oğulcan, eskiciye verilen tablonun, tüm Eren ailesinin hayatını kurtarabileceğinin hayalini kurarken, Yasmin ve Tolga cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Orhan ve Şengül, Orhan'a gelen beklenmedik teklif karşısında şaşkına dönerler. Akif, Nebahat'le olan ilişkisiyle ilgili radikal bir karar alır. Ahmetler ile Eren ailesi ve dostları, çıktıkları mutlu yolculukta, Ahmet ve Suzan'a karşı iyice gözünü karartan Şevval'in yapacağı son hamleden habersizdirler.

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Suzan Hanım’ın çiçeğini sen kaparsın umarım
"Suzan Hanım'ın çiçeğini sen kaparsın umarım"
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