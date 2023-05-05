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Kardeşlerim 89. yeni bölüm fragmanı izle | "İmdat! Tolga lütfen, hayır..."

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Giriş: 05.05.2023 15:35
Güncelleme:05.05.2023 15:36
Kardeşlerim 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanına "İmdat! Tolga lütfen, hayır..." sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 89. bölüm tanıtımı...

"Kötülüğü giymişsiniz yine, bu kadar şık olmanıza gerek yoktu!"

Aylaların evine tam anlamıyla yerleşip, daha ilk günden Berk'le sorunlar yaşamaya başlayan Elif için, yeni okulu Ataman Koleji'nde de durum farksızdır. Öğrendiği bir takım sarsıcı gerçekler, Oğulcan'ı çok sıkıntılı bir açmazın içine sürükler. Akif, kendini yeniden Nebahat'e affettirmenin peşine düşer. Doruk, Emel'in okul ödevi için tüm çocuklarla beraber keyifli bir organizasyona girişirken; Orhan, okulda yaşanan tatsız bir olay yüzünden, kimsenin beklemediği bir durumun içine çekilir.

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İmdat! Tolga lütfen, hayır...
"İmdat! Tolga lütfen, hayır..."
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