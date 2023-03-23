23 Mart 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kardeşlerim 83. yeni bölüm fragmanı izle | "Gidemiyorum işte, kopamıyorum herhalde senden..."
Kardeşlerim 83. bölüm fragmanı yayınlandı! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanına "Gidemiyorum işte, kopamıyorum herhalde senden..." sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 83. bölüm tanıtımı...
"Mesafeler umurumda değil, çünkü hala aynı gökyüzüne bakıyoruz."
Afra hızla hastaneye kaldırılırken, Gönül ve Oğulcan başta olmak üzere, herkes büyük bir üzüntü ve şok içindedir. Yasmin'in Asiye'ye karşı hamleleri artık iyice ortalığı karıştırıcı bir hal almaya başlar. Akif kendini Suzan'a affettirmek için bu sefer farklı bir yol izlerken, Süsen ve Ömer cephesinde çok önemli gelişmeler yaşanır. Oğluyla arasını düzeltmekte hala zorlanmakta olan Ayla, karşısına çıkan görüntü karşısında dehşete düşer.