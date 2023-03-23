Kardeşlerim 83. yeni bölüm fragmanı izle | "Gidemiyorum işte, kopamıyorum herhalde senden..."

Kardeşlerim 83. bölüm fragmanı yayınlandı! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanına "Gidemiyorum işte, kopamıyorum herhalde senden..." sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 83. bölüm tanıtımı...

"Mesafeler umurumda değil, çünkü hala aynı gökyüzüne bakıyoruz."

Afra hızla hastaneye kaldırılırken, Gönül ve Oğulcan başta olmak üzere, herkes büyük bir üzüntü ve şok içindedir. Yasmin'in Asiye'ye karşı hamleleri artık iyice ortalığı karıştırıcı bir hal almaya başlar. Akif kendini Suzan'a affettirmek için bu sefer farklı bir yol izlerken, Süsen ve Ömer cephesinde çok önemli gelişmeler yaşanır. Oğluyla arasını düzeltmekte hala zorlanmakta olan Ayla, karşısına çıkan görüntü karşısında dehşete düşer.