Kardeşlerim 81. yeni bölüm fragmanı izle | "Bu hayat hep böyle mi olur, düşen hep yerde mi kalır..."

Kardeşlerim 81. bölüm fragmanı yayınlandı! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanına "Bu hayat hep böyle mi olur, düşen hep yerde mi kalır..." sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 81. bölüm tanıtımı...

"Hayat bize yeşil ışık yakmadı ama biz de hiç kırmızı ışıkta durmadık!"

Eren ailesi, çaresiz bir halde yuvalarını terk edip, başlarını sokacak bir yer aramak durumunda kalırken, Ayla'nın yaptığı vicdansızlıktan geri dönmeye hiç niyeti yoktur. Akif, kendini Nebahat'e affettirmek için çabalarken, evsiz kalan Ömerler, para kazanabilmek için tüm dostlarıyla birlikte yepyeni bir işe girişirler. Ailesinin yaşadıklarına bir çözüm bulamamanın çaresizliği içinde iyice ezilen Orhan ise, tüm ailesini şoke edecek bir karar almak durumunda kalır.