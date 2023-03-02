Kardeşlerim 80. bölüm 2. fragmanı izle | "Kal yanımda, tenin yaz gözlerin girdap, unutmak mümkün değil"

Kardeşlerim 80. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanına "Kal yanımda, tenin yaz gözlerin girdap. Unutmak mümkün değil" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 80. bölüm 2. tanıtımı...