25 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Kardeşlerim Videoları Kardeşlerim 79. yeni bölüm fragmanı izle | ''Sana inanmadığım için çok özür dilerim Asiye!''

Kardeşlerim 79. yeni bölüm fragmanı izle | ''Sana inanmadığım için çok özür dilerim Asiye!''

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2023 16:31
Güncelleme:25.02.2023 16:31
Kardeşlerim 79. bölüm fragmanı yayınlandı! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanına ''Sana inanmadığım için çok özür dilerim Asiye!'' sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 79. bölüm tanıtımı...

Ömer büyük bir öfkeyle konaktan ayrılırken, Şevval korku dolu bir halde depoda kilitli kalmıştır. Tolga, Zehra'yı içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için evlenme yolunda ilerlerken, genç kızın yokluğu fark edilmiş, abisi Şeref peşine düşmüştür. Şengül çok para kazanacağını düşündüğü bir yatırıma girişmeye karar verir. Akif'in birtakım şüpheli tavırları, Suzan'ı harekete geçirirken, Doruk ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Akif, beklenmedik bir hamleyle Şevval'i köşeye sıkıştırırken, bu durum hiç umulmadık bir sonuç doğurur.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kardeşlerim 79. bölüm 2. fragmanı izle
Kardeşlerim 79. bölüm 2. fragmanı izle
’’Sana inanmadığım için çok özür dilerim Asiye!’’
''Sana inanmadığım için çok özür dilerim Asiye!''
Kardeşlerim 74. yeni bölüm fragmanı izle
Kardeşlerim 74. yeni bölüm fragmanı izle
Kim olduğunu bulamamışsınız galiba
"Kim olduğunu bulamamışsınız galiba"
Direkt kafana mı sıkayım?
"Direkt kafana mı sıkayım?"
Bana inanmıyorsun değil mi?
"Bana inanmıyorsun değil mi?"
’’Sevgi Teyze kalp krizi geçirmiş!’’
''Sevgi Teyze kalp krizi geçirmiş!''
O çocuk geçmişteki hatadan başka hiçbir şey değil!
"O çocuk geçmişteki hatadan başka hiçbir şey değil!"
Bazı şeyler değişebilir
"Bazı şeyler değişebilir"
Bu sınıfı rapor edeceğim!
"Bu sınıfı rapor edeceğim!"
Keşke ağabeyim yerine ben ölseydim
"Keşke ağabeyim yerine ben ölseydim"
Ben artık yetimhanede yaşayabilir miyim?
"Ben artık yetimhanede yaşayabilir miyim?"
Daha Fazla Video Göster