Kardeşlerim 79. yeni bölüm fragmanı izle | ''Sana inanmadığım için çok özür dilerim Asiye!''

Kardeşlerim 79. bölüm fragmanı yayınlandı! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanına ''Sana inanmadığım için çok özür dilerim Asiye!'' sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 79. bölüm tanıtımı...

Ömer büyük bir öfkeyle konaktan ayrılırken, Şevval korku dolu bir halde depoda kilitli kalmıştır. Tolga, Zehra'yı içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için evlenme yolunda ilerlerken, genç kızın yokluğu fark edilmiş, abisi Şeref peşine düşmüştür. Şengül çok para kazanacağını düşündüğü bir yatırıma girişmeye karar verir. Akif'in birtakım şüpheli tavırları, Suzan'ı harekete geçirirken, Doruk ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Akif, beklenmedik bir hamleyle Şevval'i köşeye sıkıştırırken, bu durum hiç umulmadık bir sonuç doğurur.