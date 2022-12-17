Kardeşlerim 72. bölüm 2. fragmanı izle | "Direkt kafana mı sıkayım?"

Kardeşlerim 72. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanına "Direkt kafana mı sıkayım?" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 72. bölüm tanıtımı...

"Boğazımıza takılan mutluluğu, sırtımıza vura vura çıkarttılar!"

Doğumuna sayılı saatler kalan Şengül büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Annesiyle yaşanan kavga sebebiyle, Doruk ve Asiye'nin arası git gide daha fazla açılırken, Ömer ve Yasmin cephesinde de olumlu kardeşlik rüzgarları esmeye başlar. Sarp, Ömer'e karşı sinsi bir hamle yaparken, Nebahat suçsuz olduğunu Doruk'a ispatlamak ister. Tarhan, Tolgaların peşini bırakmamakta kararlıdır. Leyla ise karşısına çıkan görüntüyle büyük bir şok yaşar.