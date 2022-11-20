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Kardeşlerim 69. yeni bölüm fragmanı izle | "O çocuk geçmişteki hatadan başka hiçbir şey değil!"
Kardeşlerim 69. bölüm fragmanı yayınlandı! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanına "O çocuk geçmişteki hatadan başka hiçbir şey değil!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 69. bölüm tanıtımı...