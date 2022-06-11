Kardeşlerim 56. yeni bölüm fragmanı | Kardeşlerim sezon finali

Kardeşlerim 56. bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin sezon finali fragmanına "Siz ona yaşama sevinci verdiniz; o da karşılığında size bu evi bıraktı!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 56. bölüm fragmanı...

"Biz sadece kaybettiklerimizi özleriz, vazgeçtiklerimizi değil!"

Aybike'nin yaralanması herkesi tedirgin ederken, Şengül'ün de Asiyelere karşı iyice gözü dönmüştür. Orhan ve Gönül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken; Ataman Koleji'ndeki karne heyecanı, ayrılık hüznünü de beraberinde getirir. Akif ve Nebahat cephesinde, her şey beklenenin aksine gelişip ters yüz olurken, Sevgi Teyze'nin son hamlesi, Eren kardeşler için büyük bir şok olur.