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Kardeşlerim 5. yeni bölüm fragmanı izle | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle!

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Giriş: 17.03.2021 12:51
Güncelleme:17.03.2021 12:51
Kardeşlerim 5. yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının sevilen yeni dizisi Kardeşlerim'in 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in yeni bölüm fragmanında Asiye ve Doruk'un birlikte söylediği, "Hadi yüreğim ha gayret, hele sıkı dur hele sabret... Başını eğme dik tut, bu bir rüyaydı farzet..." sözlerine sahip şarkı damga vurdu. Kardeşlerim 5. yeni bölüm fragmanı izle...
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