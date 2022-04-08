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Kardeşlerim 47. yeni bölüm 2. fragmanı | "Sen kaç kişinin sonu oldun!"

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Giriş: 08.04.2022 13:48
Güncelleme:08.04.2022 13:49
Kardeşlerim 47. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Sen kaç kişinin sonu oldun!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 47. bölüm 2. fragmanı...

"Belki bir gün lazım olur diye; kıyıya köşeye biraz mutluluk saklamalıydık…"

Kaan ve Süsen, ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırılırken, hastane koridorunda Akif ve çocukların gergin bekleyişi başlar. Babasından kalan hisseleri yönetecek olan Berk; annesini de yanına alarak, şirkete giderken, Oğulcan da Ömer'le beraber ailelerini geçindirebilmek için yeni bir iş kurar. Gönül'ü Orhan'dan uzak tutmak için ilk adımını atan Şengül, farkında olmadan hayatının en büyük hatasını yapar.

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Sen kaç kişinin sonu oldun!
"Sen kaç kişinin sonu oldun!"
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