Kardeşlerim 44. yeni bölüm 2. fragmanı | "Asiye'ye bir zarar gelirse seni mahvederim!"

Kardeşlerim 44. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Asiye'ye bir zarar gelirse seni mahvederim!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 44. bölüm 2. fragmanı...

"Hani mutlu olmaya çalışıyorsunuz ya, çalıştığınız yerden sormuyorlar bilesiniz!"

Ömer ve Tayfun cephesindeki olayların seyri gün geçtikçe değişirken, bu durum Ömer'in sıkıntılı günler geçirmesine neden olur. Suzan'la yeniden beraber olma hayali kuran Akif, büyük bir sürprizle karşılaşır. Orhan cephesinde ise Şengül'ü kıskandıracak gelişmeler yaşanır. Nebahat, Resul'den aldığı haber karşısında dehşete düşerken; Ömer'i tefeciden korumak isteyen Doruk'un yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.