09 Mart 2022, Çarşamba
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Kardeşlerim 43. yeni bölüm fragmanı | "Hoşuma gitmeyen ama ne olduğunu bilmediğim bir şey var!"
Kardeşlerim 43. bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Hoşuma gitmeyen ama ne olduğunu bilmediğim bir şey var!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 43. bölüm fragmanı...