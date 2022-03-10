Kardeşlerim 43. bölüm 2. fragmanı | "Bakalım Asiye endişesinde haklı mıymış?"

Kardeşlerim 43. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Bakalım Asiye endişesinde haklı mıymış?" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 43. bölüm 2. fragmanı...

"Bende bozuk vardı, sen neden kendini harcadın?"

Ömer çaresiz bir halde, para dolu çantayı alan Harika'nın peşine düşer. Gününü gün eden Harika'yı ise kötü bir sürpriz beklemektedir. Ataman Koleji'nde kız öğrenciler arasında ipler iyice gerilirken, Asiye ve Doruk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Akif'in, Resul'e karşı yaptığı sinsi hamle, Resul'ü harekete geçirir. Asiye'nin içini rahatlatmak için çaba gösteren Doruk, hiç görmek istemeyeceği bir manzara karşısında büyük dehşete düşer.