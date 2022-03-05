Kardeşlerim 42. yeni bölüm 2. fragmanı | "Nerede benim param?"

Kardeşlerim 42. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Nerede benim param?" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 42. bölüm 2. fragmanı...

"Öyle güzel gülüyorsun ki, ağlatmaya kıyamam…"

Ömer, ailesinden habersiz aldığı karar ile kardeşlerine sunacağı gelecek umuduyla heyecanlanırken, yaptığı jestler de herkesi şaşkına çevirir. Suzan'ın gönlünü yeniden kazanmak isteyen Akif, bu sefer farklı bir yola başvurur. Akif'in yeni duruşu, Nebahat ile arasındaki iplerin de iyice gerilmesine sebep olur. Ataman Koleji'nde sosyal aktiviteler tüm hızıyla devam ederken, Ömer yeni işinin getirdiği sorumluluklarla beraber, hiç beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır.