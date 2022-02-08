08 Şubat 2022, Salı
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Kardeşlerim 39. yeni bölüm fragmanı | "Sen mi yaptın gerçekten bunu?"
Kardeşlerim 39. bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Sen mi yaptın gerçekten bunu?" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 39. bölüm fragmanı...