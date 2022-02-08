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Kardeşlerim 39. yeni bölüm fragmanı | "Sen mi yaptın gerçekten bunu?"

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Giriş: 08.02.2022 16:54
Güncelleme:08.02.2022 16:55
Kardeşlerim 39. bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Sen mi yaptın gerçekten bunu?" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 39. bölüm fragmanı...
Sen mi yaptın gerçekten bunu?
"Sen mi yaptın gerçekten bunu?"
Hepinizi geberteceğim!
"Hepinizi geberteceğim!"
Sen yanımda olduğun için bir başka bakmış gözlerim
"Sen yanımda olduğun için bir başka bakmış gözlerim"
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"Beraber yaşlanacağımız pembe panjurlu evimiz"
Bizden uzak durun!
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