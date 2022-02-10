10 Şubat 2022, Perşembe
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Kardeşlerim 39. yeni bölüm 2. fragmanı | "Benim çıkma teklif etme şansım var mı?"
Kardeşlerim 39. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Benim çıkma teklif etme şansım var mı?" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 39. bölüm 2. fragmanı...