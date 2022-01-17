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Kardeşlerim 36. yeni bölüm fragmanı | "Bizden uzak durun!"

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Giriş: 17.01.2022 17:03
Güncelleme:17.01.2022 17:04
Kardeşlerim 36. bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Bizden uzak durun!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 36. bölüm fragmanı...
Bizden uzak durun!
"Bizden uzak durun!"
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"Bize evlatlık vermezler mi?"
Bundan sonra biz bir aileyiz çocuklar
"Bundan sonra biz bir aileyiz çocuklar"
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