17 Ocak 2022, Pazartesi
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Kardeşlerim 36. yeni bölüm fragmanı | "Bizden uzak durun!"
Kardeşlerim 36. bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Bizden uzak durun!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 36. bölüm fragmanı...