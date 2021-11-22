Kardeşlerim 30. yeni bölüm fragmanı | "Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!"

Kardeşlerim 30. bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Bunu ağabeyime kim yaptıysa onu bulacağım!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 30.bölüm fragmanı...