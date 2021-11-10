10 Kasım 2021, Çarşamba
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Kardeşlerim 28. yeni bölüm fragmanı | "Babanı kimin öldürdüğünü biliyorum!"
Kardeşlerim 28. bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Babanı kimin öldürdüğünü biliyorum!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 28. bölüm fragmanı...