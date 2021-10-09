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Kardeşlerim 23. yeni bölüm 2. fragmanı

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Giriş: 09.10.2021 14:34
Güncelleme:09.10.2021 14:34
Kardeşlerim 23. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Sana saklamışım her şeyin, güzelini ben, Sevmeler, sarılmalar şarkılar öpücükler..." sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 23'ncü bölüm fragmanı...

"Tek ihtiyacım, birazcık sen…"

Cemile yüzünden amcası Orhan'la karşı karşıya gelen Kadir'in bu durumu, Melisa'yla olan ilişkisine de gölge düşürür. Doruk'u yaşadığı talihsiz kazadan sonra, Asiye cephesinde önemli gelişmeler beklemektedir. Kaan, istekleri ve tehditleriyle babası Akif'i köşeye sıkıştırırken, sinsi oyunlarıyla da Nebahat'ın aklını karıştırır. Aybike, Berk'i şaşırtacak bir hamle yaparken; Tolga'nın sürprizi, Asiye ile Doruk'u beklenmedik bir duruma sokar.

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Kardeşlerim 23. yeni bölüm 2. fragmanı
Kardeşlerim 23. yeni bölüm 2. fragmanı
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