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Kardeşlerim 17. bölüm fragmanı yayınlandı! | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle

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Giriş: 11.06.2021 09:30
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. İşte Kardeşlerim 17. yeni bölüm fragmanı...

"Yürekleri daracık bazılarının… Ne sevgi sığıyor içine, ne de insanlık!"

Doruk izlediği görüntülerin hesabını sormak için Akif'le karşı karşıya gelir. Suzan, Harika ile sokakta kalmamak için çareler aramaktadır. Harika, yaşadığı durumu kolay kolay kabullenemez. Akif, videoyu kimin gönderdiğini bulmak için türlü planlar içindedir. Berk'in tiyatro oyunundaki hikayesine Tolga'nın intikam planı karışınca, herkesi beklenmedik korku dolu anlar beklemektedir.

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