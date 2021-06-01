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Kardeşlerim 16. bölüm fragmanı yayınlandı! | "O kızlar benim kardeşlerim..."

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Giriş: 01.06.2021 23:25
Güncelleme:01.06.2021 23:25
Kardeşlerim 16. yeni bölüm fragmanı izle! Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm tanıtımında "O kızlar benim kardeşlerim..." sözleri dikkat çekiyor. İşte Kardeşlerim'in 16. bölüm fragmanı...
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