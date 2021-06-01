Kardeşlerim 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! | "Biri bunun hesabını çok kötü verecek!"

Kardeşlerim 16. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm tanıtımında "Biri bunun hesabını çok kötü verecek!" sözleri dikkat çekiyor. İşte Kardeşlerim'in 16. bölüm 2. fragmanı...