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Kardeşlerim 15. bölüm fragmanı yayınlandı! | Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı izle

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Giriş: 28.05.2021 11:48
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. İşte Kardeşlerim 15. yeni bölüm fragmanı...

"ŞU KONUDA BİR ANLAŞALIM, VİCDANINIZ KADAR İNSANSINIZ…"

Harika sinsi planına Suzan'ı inandırıp kendi tarafına çekerken, Ömer'i okuldan attırmanın yollarını arar. Ömer kendini savunmak zorunda kalır. Akif'le Nebahat Melisa'yı Kadir'den uzak durması için uyarırken, Doruk ve Asiye'den habersizdirler. Akif, Suzan'ın iflası için sinsi planını uygulamaya koyar. Tolga, Ömer ve Kadir'den intikam almak için Asiye'yi zor duruma sokacak plan yapar.

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