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Kardeşlerim 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

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Giriş: 17.02.2021 14:34
ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Kardeşlerim’in 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Birbirlerinden başka tutunacak dalları kalmayan 4 kardeşin yürek burkan mücadelesini anlatan Kardeşlerim, ilk tanıtımlarıyla büyük ilgi topladı.

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsü...

Yapımını NGM'nin, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim, aile olmayı, kardeş olmayı, doğruyu yanlışı, varlığı ve yokluğu anlatıyor.

Kardeşlerim 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı
Kardeşlerim 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı
Kardeşlerim 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Kardeşlerim 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Kardeşlerim 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Kardeşlerim 1. bölüm fragmanı yayınlandı
ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in ilk tanıtımı yayınlandı!
ATV'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in ilk tanıtımı yayınlandı!
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