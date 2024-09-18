18 Eylül 2024, Çarşamba
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Kör Nokta ilk bölümüyle 21 Eylül Cumartesi atv'de başlıyor
atv'nin yeni dizisi "Kör Nokta" Osman Sınav'ın imzasıyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Sinegraf imzası taşıyan, yönetmenliğini Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin ilk bölümü 21 Eylül Cumartesi 20.00'de atv'de başlıyor.