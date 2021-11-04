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Kardeşlerim 27. yeni bölüm fragmanı! "Doruk'la Oğulcan'ı karakola almışlar"

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Giriş: 04.11.2021 13:18
Güncelleme:04.11.2021 13:18
Kardeşlerim 27. bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Doruk'la Oğulcan'ı karakola almışlar" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 27. bölüm fragmanı...
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