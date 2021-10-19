19 Ekim 2021, Salı
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Kardeşlerim 25. yeni bölüm fragmanı | "Katlanamıyorum artık, bir daha o eve dönmeyi düşünmüyorum"
Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Katlanamıyorum artık, bir daha o eve dönmeyi düşünmüyorum" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 25. bölüm fragmanı...