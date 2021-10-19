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Kardeşlerim 25. yeni bölüm fragmanı | "Katlanamıyorum artık, bir daha o eve dönmeyi düşünmüyorum"

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Giriş: 19.10.2021 19:29
Güncelleme:19.10.2021 19:30
Kardeşlerim 25. bölüm fragmanı izle! Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarına damga vuran dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Katlanamıyorum artık, bir daha o eve dönmeyi düşünmüyorum" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim'in 25. bölüm fragmanı...
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