27 Temmuz 2021, Salı
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Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı izle
Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası, 5. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Hatay'ın muhteşem doğasında çekilen ve tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Kalp Yarası'nın 5. bölümünde "Asıl gönül macerası sende Ayşe Hanım; boşanalım!"sözü damga vuruyor. İşte Kalp Yarası 5. yeni bölüm fragmanı izle....