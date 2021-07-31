Kalp Yarası 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | "Bizim Ferit ile evliliğimiz gerçek değil!"

Kalp Yarası 5. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin yaz aylarına damga vuran dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 5. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan dizinin yeni fragmanına "Bizim Ferit ile evliliğimiz gerçek değil!" sözü damga vurdu.. İşte Kalp Yarası 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle...