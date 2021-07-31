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Kalp Yarası 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | "Bizim Ferit ile evliliğimiz gerçek değil!"

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Giriş: 31.07.2021 15:49
Güncelleme:31.07.2021 15:49
Kalp Yarası 5. bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin yaz aylarına damga vuran dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 5. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan dizinin yeni fragmanına "Bizim Ferit ile evliliğimiz gerçek değil!" sözü damga vurdu.. İşte Kalp Yarası 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle...
Yeni fragmanı yayınlandı | Bizim evliliğimiz gerçek değil!
Yeni fragmanı yayınlandı | "Bizim evliliğimiz gerçek değil!"
Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı yayınlandı
Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı yayınlandı
Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı izle
Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı izle
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Kalp Yarası 4. yeni bölüm fragmanı izle
Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı izle
Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı izle
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