Kalp Yarası 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı izle

Kalp Yarası 4. bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarında yayın hayatına 'merhaba' diyen Kalp Yarası, 4. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Hatay'ın muhteşem doğasında çekilen ve tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Kalp Yarası dizisinin başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor. Kalp Yarası 4. bölümünde ''Gerçek aşk vazgeçmek mi, onun uğruna sonuna kadar mücadele etmek mi?'' sözü damga vuruyor. İşte Kalp Yarası 4. yeni bölüm fragmanı izle....

Baha'nın Ayşe'yi kurtarmaya çalışırken yaraladığı genç ölünce hapis cezası katlanır. Zor günlerden geçen Baha, Ayşe'nin evlendiğini duyunca büyük bir şok yaşar.

Baha'nın durumunu öğrenince büyük bir üzüntü yaşayan Ayşe, Ferit'e karşı duygularının da yoğunlaştığını fark eder. Ferit'in Hande'ye karşı bir şey hissettiğini düşünen Ayşe ikilemde kalır. Tam bu sırada Hatay'a beklenmedik bir misafir gelir. Bu davetsiz ve beklenmedik misafir konağın altının üstüne getirir.

Babasının ölümüne seyirci kalan Yaman için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Hande tarafından sürekli hor görülen Yaman kendine yeni bir yol çizmeye karar verir.

Antakya'ya gelen gizemli misafirin peşine düşen Hande ise Ayşe'yle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır. Tehlikeli bir oyuna girişen Hande tüm dengeleri değiştirerek oyunu yeniden kuracaktır.