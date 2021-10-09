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Kalp Yarası 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | "Duygularımız gerçeğe dönüşmemeliydi"

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Giriş: 09.10.2021 11:47
Güncelleme:09.10.2021 11:47
Kalp Yarası 15. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, etkileyici hikayesiyle yaz aylarına damga vurdu. Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına, "Duygularımız gerçeğe dönüşmemeliydi" sözleri damga vurdu.
Duygularımız gerçeğe dönüşmemeliydi
"Duygularımız gerçeğe dönüşmemeliydi"
Kalp Yarası 15. bölüm fragmanı yayınlandı
Kalp Yarası 15. bölüm fragmanı yayınlandı
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Kalp Yarası
Kalp Yarası
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