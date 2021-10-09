09 Ekim 2021, Cumartesi
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Kalp Yarası 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | "Duygularımız gerçeğe dönüşmemeliydi"
Kalp Yarası 15. yeni bölüm 2. fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, etkileyici hikayesiyle yaz aylarına damga vurdu. Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına, "Duygularımız gerçeğe dönüşmemeliydi" sözleri damga vurdu.