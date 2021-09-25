25 Eylül 2021, Cumartesi
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Kalp Yarası 13. bölüm fragmanı yayınlandı | ''Boşanmazsam ne olur anne?''
Kalp Yarası 13. yeni bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası, etkileyici hikayesiyle yaz aylarına damga vurdu. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kalp Yarası'nın 13. bölüm fragmanına, ''Boşanmazsam ne olur anne?'' sözleri damga vurdu.