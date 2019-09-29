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29.09.2019

Reyyan bundan sonra benim karım, Aslanbey'lerin de gelini olacak! HERCAİ 14. yeni bölüm (son bölüm) Video

"Reyyan bundan sonra benim karım, Aslanbey'lerin de gelini olacak!" ATV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi "Hercai" yeni sezona da bomba gibi girdi. İntikamdan doğan bir aşk masalının anlatıldığı dizide Miran ve Reyyan'ın yaşadıkları zorlu süreç ele alınıyor. Hercai yayınlanan 14. yeni bölüm (son bölüm) ile de diziseverlerin beğenisini kazandı. Hercai dizisiyle ilgili yeni fragman ve özel videoları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

HERCAİ SON BÖLÜM (14. YENİ BÖLÜM) NELER YAŞANDI? ÖZET

Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. ''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez. Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer. Diğer yandan Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur. Yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını mı açacak yoksa hiç beklenmedik bir karar tüm dengelerin değişmesine mi neden olacak?

Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek mi?

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