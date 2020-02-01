O yüzüğü ben yaptırdım! | Hercai 30. son bölüm!

Hercai dizisi 30. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizide bu hafta geçmişle ilgili sırlar ortaya çıktı. Fırat, Hazar'ın anlattıklarına inanmazken, artık babaannesinin sözlerine olan inancını kaybeden Miran, Azize'nin yaptığı seçimle kendini daha büyük bir bilinmezliğin ortasında buldu. Yüzüğün ardındaki gerçeğin ortaya çıkmasıyla babasının masumiyetini kanıtlamaya bir adım daha yaklaşan Reyyan'ın verdiği savaşa, Azize'nin acımasız intikam planını öğrenen Şükran da dahil oldu. İşte, Hercai 30. bölümden özel sahneler!