O mektup gerçek! | Hercai 31. son bölüm özel sahne!

"Dilşah o mektubu yazarken yanındaydım!" O mektup gerçek! Hercai 31. son bölümden özel sahneler ahaber.com.tr adresinde. Dizide bu hafta; Durumun vahametiyle kendi çıkarlarının harcanmasını istemeyen Sultan cesur bir hamle yaparak Azize'nin dolduramadığı boşlukları doldurup Miran'ın aklını karıştırmaya çalışırken Azize'yi geri ödemek zorunda olduğu bir borcun içerisine sokar. Dizide, Dilşah'ın yazdığı mektubun ortaya çıkması iki aile arasında gerginliğe yol açtı. İşte, Hercai 31. bölümde yaşananlar...