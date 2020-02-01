Miran'ın kabusu! - Hercai 30. bölüm izle!

Hercai 30. bölüm 31 Ocak Cuma akşamı izleyicilerle buluştu. Miran'ın kabusu sahnesi diziye damga vurdu. Dizide bu hafta; anne ve babasının geçmişiyle ilgili herkesin kendi bildiği gerçeği anlatması üzerine Miran'ın intikam konusunda iyice kafası karıştı. Bunca yıl inandıklarının yalan olmasını kabullenmek istemeyen Miran, annesinin yazdığı mektubun Hazar tarafından bir tokat gibi yüzüne çarpılmasıyla hayatının en acı gerçeklerinden birisiyle yüzleşmek zorunda kaldı. İşte, Hercai 30. bölümden en özel sahneler...