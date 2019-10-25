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25.10.2019
Miran ve Reyyan'ın Reyhani oyunu | Hercai 18. yeni bölüm
ATV'nin fenomen dizisi Hercai 18. yeni bölümünde Miran ve Reyyan'ın dansı damga vurdu. Katıldıkları bir düğünde Reyhani oyunu oynayan Miran ve Reyyan, izleyicilerden büyük beğeni aldı. İşte Hercai 18. yeni bölümünde Miran ve Reyyan'ın Reyhani oyunu
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