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15.11.2019

Miran masum değil! | Hercai 21. yeni bölüm

Zehra’nın evladı için son kararı! Miran masum değil! | Hercai 21. yeni bölüm... İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı. Hercai dizisinin yayınlanan 21. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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Miran masum değil! | Hercai 21. yeni bölüm
Miran masum değil! | Hercai 21. yeni bölüm
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