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15.02.2020

Miran ile Reyyan'ın romantik anları | Hercai 32. bölüm

Miran'dan romantik sevgililer sürprizi! Miran ile Reyyan'ın romantik anları | Hercai 32. son bölüm izle... İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai dizisi ATV ekranında cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Akın Akınözü'nün Miran Aslanbey ve Ebru Şahin'in Reyyan Şadoğlu karakterleri canlandırdığı dizi ikinci sezona da bomba gibi giriş yaptı. Hercai dizisinin yayınlanan 32. yeni bölüm (son bölüm) özel sahnelerini ve fragman videolarını ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz...

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Miran ile Reyyan'ın romantik anları | Hercai 32. bölüm
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