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01.02.2020

Miran ile Azize yüzleşiyor! | Hercai 30. yeni bölüm izle!

Hercai 30. bölüm izleyicisiyle buluştu. Her Cuma akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Hercai dizisinde bu hafta da sürpriz gelişmeler yaşandı. Anne ve babasının geçmişiyle ilgili herkesin kendi bildiği gerçeği anlatması üzerine Miran'ın intikam konusunda iyice kafası karışır. Bunca yıl inandıklarının yalan olmasını kabullenmek istemeyen Miran, annesinin yazdığı mektubun Hazar tarafından bir tokat gibi yüzüne çarpılmasıyla hayatının en acı gerçeklerinden birisiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Hercai dizisinden özel sahneleri ahaber.com.tr adresinde bulabilir ve izleyebilirsiniz.

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