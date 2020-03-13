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13.03.2020

Hercai'ye damga vuran Sezen Aksu şarkısı! "Yetinmeyi bilir misin?" VİDEO

ATV'nin rekortmen dizisi Hercai'de çalan Sezen Aksu şarkısı dikkat çekti. Kısa sürede sosyal medyada Hercai izleyicileri tarafından gündem olan Sezen Aksu'nun "Yetinmeyi bilir misin?" şarkısının çaldığı bölüm büyük ilgi gördü. "Yetinmeyi bilir misin?" Sezen Aksu'nun yorumuyla Hercai'de!

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