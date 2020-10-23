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Hercai'nin 44. bölümüne damga vuran sahnede Hanife vuruldu!

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Giriş: 23.10.2020 23:34
Güncelleme:23.10.2020 23:34
ATV'nin rekortmen dizisinde gizli tutulan gerçekler bir kez daha gün yüzüne çıkmaya yaklaştı, Hanife vuruldu. Hercai'nin 44. bölümüne Azize'nin feryadı ve Hanife'nin vurulma sahnesi dikkat çekti.

Hercai dizisinde Miran hayatının gerçeklerine yaklaşsa da bir kez daha hayallerine kavuşamadı.

MİRAN VURULDU REYYAN KURTARDI

Miran Aslan'dan gerçekleri anlatmasını ister. Aslan'ın "sana bir şey ispatlamak zorunda değilim" sözleri sonrasında çılgına dönen Miran ile Aslan arasında kavga çıktı.

"Senin ipliğini pazara çıkaracağım" diyen Miran, uçurumdan düşmek üzereyken Aslan tarafından kurtarıldı. Miran'ı tek elinden yakalayan Aslan, ölümle burun buruna geldi. Miran silahına davranırken köprüden onları izleyen Azize yanındaki adamına Miran'ı vurmasını emretti. açılan ateş sonrası Miran uçurumdan düştü.

Ölümle burun buruna gelen Miran'ı kurtaran Reyyan oldu.

HANİFE VURULDU

Gerçeklerin ortaya çıkmasına yaklaşılırken, Azize'nin feryadı ve Hanife'nin vurulma sahnesi Hercai'nin 44. bölümüne damga vurdu.

Hercai'de Hanife vuruluyor
Hercai'de Hanife vuruluyor
Hazar ve Zehra kaza geçiriyor
Hazar ve Zehra kaza geçiriyor
Reyyan, Miran'ı kurtarıyor!
Reyyan, Miran'ı kurtarıyor!
Hercai 44. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 44. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai'de Miran vuruldu mu?
Hercai'de Miran vuruldu mu?
Azize oyunuyla gerçeklerin ortaya çıkmasını engelledi
Azize oyunuyla gerçeklerin ortaya çıkmasını engelledi
Hazar gerçeği öğreniyor
Hazar gerçeği öğreniyor
Hercai'de Miran Aslan'ın peşini bırakmıyor
Hercai'de Miran Aslan'ın peşini bırakmıyor
Hercai'de Miran sırrın peşinde
Hercai'de Miran sırrın peşinde
Hercai 43. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 43. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 42. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 42. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai'nin 41. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai'nin 41. bölüm fragmanı yayınlandı!
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