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29.02.2020

Hercai'nin 34. bölümüne damga vuran Miran sahnesi! Miran Aslanbey babaannesini evden kovdu!

Hercai dizisinin 34. bölümünde konuşulan isim Miran Aslanbey oldu. Annesinin katilini araştıran Hercai dizisinin yıldızı Miran Aslanbey, "Aslanbey soyadını hak etmeyen zalim bir kadınsın!" sözleriyle babaannesini evden kovdu.

atv'de ekranlara gelen Hercai 34. bölümünde Miran Aslanbey İstanbul gezisinde annesinin cinayet olayını soruşturan jandarma başçavuşundan, olayın görgü tanığı bir çobanın olduğunu öğrenmişti. Şehmus isimli çobana ulaşmaya çalışırken, babaannesinin kendinden önce davranacağı haberini alan Miran, Azize Aslanbey'in çobana nasıl baskı yaptığına şahit oldu. Bunun üzerine herkesi Aslanbey konağına topladı ve iffetli annesine, yıllarca iftira atmaya çalışan babaannesini evden kovdu!

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